Ансальди продлит контракт с «Торино» до 2022 года
08:13
Защитник «Торино» Кристиан Ансальди продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, соглашение с 34-летним аргентинцем будет рассчитано до лета 2022 года.
В сезоне-2020/21 Ансальди провел 34 матча за «Торино», в которых забил гол и сделал 6 результативных передач. Аргентинец известен по выступлению за «Рубин» и «Зенит».
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю