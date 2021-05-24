Ансальди продлит контракт с «Торино» до 2022 года

Защитник «Торино» Кристиан Ансальди продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, соглашение с 34-летним аргентинцем будет рассчитано до лета 2022 года.

В сезоне-2020/21 Ансальди провел 34 матча за «Торино», в которых забил гол и сделал 6 результативных передач. Аргентинец известен по выступлению за «Рубин» и «Зенит».