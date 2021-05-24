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Мальдини: «Милан» никогда не сомневался в Пиоли»

07:14
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Технический директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о выходе команды в Лигу чемпионов по итогам сезона-2020/21.

«Не думаю, что кто-то может сказать, что мы не заслуженно добились такого результата. Особенно глядя на та, как мы боролись весь сезон. Мы самая молодая команда в высшем дивизионе Италии. Игроки и тренеры проделали невероятную работу. Мы никогда не сомневались в Пиоли в этом сезоне. Не будем забывать, с чего мы начали — проиграли со счетом 0:5 в Бергамо, где сегодня победили», — цитирует Мальдини Sky Sport Italia.

В заключительном туре сезона «россонери» обыграли «Аталанту» (2:0) и заняли второе место.

 

Дополнительная информация:

https://sport.sky.it/calcio/squadre/milan/news

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