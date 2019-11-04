Индзаги считает, что «Лацио» заслуженно победил «Милан»

Форвард «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Миланом» (2:1) в матче 11-го тура чемпионата Италии.

— Мы выиграли важный матч, думаю, заслуженно, у команды, которая, хорошо действовала, — цитирует Индзаги Sky Sport Italia. — «Лацио» был очень хорош и сделал все, чтобы выиграть. У нас было несколько проблем с травмами в последние недели, но я оставался спокойным, потому что команда была сосредоточена и верила в свой футбол. Нам просто не везло, знал, что результаты придут, если мы продолжим играть таким образом.

Немного преждевременно после 11 игр говорить о месте в турнирной таблице, но появилась некоторая последовательность в плане результатов.

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Милан — Лацио