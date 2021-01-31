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Индзаги прокомментировал переход Гайча в «Беневенто»

06:41
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Главный тренер «Беневенто» Филиппо Индзаги прокомментировал переход в команду нападающего Адольфо Гайча на правах аренды из ЦСКА.

«Мы хотели Гайча, потому что он отличается по характеристикам от других наших форвардов. Он пока не готов играть 90 минут, но мы надеемся, что он будет в заявке уже на матч с «Сампдорией» (7 февраля — прим. «СЭ»). Думаю, Адольфо сможет сыграть около 20 минут», — приводит Football Italia слова Индзаги.

В текущем сезоне Гайч провел 14 матчей за ЦСКА, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Форвард перешел в московский клуб в августе 2020-го из «Сан-Лоренсо». 21-летний аргентинец проведет в «Беневенто» остаток сезона-2020/21.

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