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Тренер «Интера» высоко оценил игру Эриксена в матче с «Беневенто»

02:20
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Тренер «Интера» Кристиан Стеллини прокомментировал игру полузащитника Кристиана Эриксена в матче 20-го тура серии А против «Беневенто» (4:0).

«Мне очень понравилось его выступление сегодня вечером, так как он очень хорошо адаптируется к новой роли. Это требует много тактических занятий, он работает всю неделю. Эриксен очень много работает и уделяет особое внимание защитным движениям, о которых он не привык думать. Мы держимся за него крепко, поскольку он игрок высшего уровня.

В текущем сезоне Эриксен провел 16 матчей за «Интер», в которых забил один гол.

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