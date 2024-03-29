Индзаги может продлить контракт с «Интером» до 2027 года

«Интер» готов подписать новый контракт с главным тренером Симоном Индзаги, информирует Gazzetta dello Sport.

По данным источника, новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года. Руководство довольно работой Индзаги и хочет задержать его в команде как можно дольше.

В чемпионате Италии «Интер» набрал 76 баллов и находится на первом месте. Контракт тренера с командой истекает летом 2025 года.