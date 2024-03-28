Воспитанник «Зенита» попал в поле зрения итальянских скаутов

Как стало известно «СЭ», 16-летний российский полузащитник Елисей Сыров, выступающий за «Лудогорец», заинтересовал две академии клубов серии А.

Уроженец Санкт-Петербурга, начинавший заниматься в школе «Зенита», — один из лучших на сегодня игроков своей нынешней команды, которая уверенно лидирует в чемпионате Болгарии U17.

В сезоне-2023/24 Сыров, выступающий на позиции атакующего хавбека, входит в число лидеров местной молодежной лиги по системе «гол+пас».