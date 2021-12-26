Имя нового президента «Сампдории» будет объявлено на следующей неделе
В начале декабря Финансовая гвардия Италии арестовала президента «Сампдории» Массимо Ферреро, об отставке которого вскоре объявил клуб.
По информации Sky Italia, команда получит нового президента в понедельник, 27 декабря. На вакантный пост главного человека в «Сампдории» претендуют Марко Ланна и Карло Ости.
Марко Ланна — известный в прошлом футболист, который сумел завоевать с «Сампдорией» чемпионство Италии в сезоне-1990/91. Что касается Ости, то это один из бывших членов команды Ферреро, который был отстранен от работы в сентябре, однако де-юре оставался в клубе.
Напомним, Массимо Ферреро приобрел клуба в июне 2014 года.
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