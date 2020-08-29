Иммобиле может заменить Суареса в «Барселоне»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле находится в сфере интересов «Барселоны», сообщает Sport.es. Каталонский клуб готовится к уходу форварда Луиса Суареса и рассматривает вариант с приглашением экс-игрока «Севильи».

30-летний Иммобиле ведет переговоры с «Лацио» о продлении контракта. Он хочет получать больше трех миллионов евро, которые зарабатывает сейчас, а римский клуб не готов ему значительно повысить зарплату.

В минувшем сезоне Иммобиле помог «орлам» занять четвертое место в таблице серии А. Также он выиграл «Золотую бутсу», забив 34 гола.

Контракт итальянца с римским клубом действует до 30 июня 2023 года.