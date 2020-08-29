Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Иммобиле может заменить Суареса в «Барселоне»

08:24
Чиро Иммобиле. Фото AFP
Чиро Иммобиле. Фото AFP
Теги:

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле находится в сфере интересов «Барселоны», сообщает Sport.es. Каталонский клуб готовится к уходу форварда Луиса Суареса и рассматривает вариант с приглашением экс-игрока «Севильи».

30-летний Иммобиле ведет переговоры с «Лацио» о продлении контракта. Он хочет получать больше трех миллионов евро, которые зарабатывает сейчас, а римский клуб не готов ему значительно повысить зарплату.

В минувшем сезоне Иммобиле помог «орлам» занять четвертое место в таблице серии А. Также он выиграл «Золотую бутсу», забив 34 гола.

Контракт итальянца с римским клубом действует до 30 июня 2023 года.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир