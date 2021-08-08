Лукаку не включен в заявку «Интера» на товарищеский матч с «Пармой»

«Интер» сегодня проведет товарищеский матч с «Пармой». Нападающий команды Ромелу Лукаку не попал в заявку. Ранее сообщалось, что он близок к переходу в «Челси».

При этом в стартовом составе другой форвард нерадзурри Лаутаро Мартинес. До этого была информация, что он может перейти в «Тоттенхэм».

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.