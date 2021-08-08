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Лукаку не включен в заявку «Интера» на товарищеский матч с «Пармой»

19:16
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«Интер» сегодня проведет товарищеский матч с «Пармой». Нападающий команды Ромелу Лукаку не попал в заявку. Ранее сообщалось, что он близок к переходу в «Челси».

При этом в стартовом составе другой форвард нерадзурри Лаутаро Мартинес. До этого была информация, что он может перейти в «Тоттенхэм».

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

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