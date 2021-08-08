В Италии сообщают, что «Рома» рассматривает Азмуна в качестве замены Джеко
«Рома» проявляет интерес к нападающему «Зениту» Сердару Азмуну. Клубе рассматривает его в качестве замены форварду Эдину Джеко, который этим летом должен покинуть римскую команду, сообщает журналист Corriere dello Sport Якопо Алипранди.
По информации «СЭ», «Зенит» предлагал игроку новый контракт. В текущем сезоне иранец провел четыре матча за «Зенит» и забил 5 голов. Нападающий играет за команду из Санкт-Петербурга с 2019 года.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.
В минувшем сезоне Азмун сыграл 29 матчей во всех соревнованиях, забил 19 мячей и сделал 6 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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