Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:10

Икарди подозревает Ванду в измене с игроком «Спартака» Бальде

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Кейта Бальде.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди, права на которого принадлежат «ПСЖ», подозревает свою супругу Ванду Нару в измене, сообщает журналист Жорди Мартин.

По данным источника, Ванда, якобы, после ссоры с Икарди отправилась в Дубай, где встретилась с игроком «Спартака» Кейта Бальде на тренировочном сборе московского клуба.

Футболист узнал об измене по операциям с его банковской картой. В своей соцсети он опроверг, что находится в ссоре с женой.

«У меня не было никакой ссоры с Вандой, мы до 6 утра говорили по видеосвязи, обсуждая возвращение наших детей. Я также хочу уточнить, что Ванда не использует мою [банковскую] карту — у нее есть собственный счет в Аргентине», — написал Икарди.

Отметим, Бальде и Кейта всместе играли в «Интере».

В нынешнем сезоне Икарди выступает за «Галатасарай» на правах аренды. В чемпионате Турции форвард провел 8 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

Мауро Икарди
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
16
11
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Игорь Левитин прокомментировал заявление МОК о критериях допуска российских спортсменов
Олимпийский чемпион Сихарулидзе назвал, за счет чего Трусова может вернуться на высочайший уровень
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар
Песков заявил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для Путина
Рогозин: робот «Маркер» сможет автоматически засекать и поражать танки Abrams и Leopard
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сампдория» не заинтересована в трансфере Николсона
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 19 16 2 1 46-14 50
2
 Милан 19 11 5 3 35-24 38
3
 Лацио 19 11 4 4 35-15 37
4
 Рома 19 11 4 4 25-16 37
5
 Интер 19 12 1 6 38-25 37
6
 Аталанта 19 10 5 4 37-23 35
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Эмполи 19 6 7 6 17-22 25
10
 Ювентус 19 11 5 3 30-15 23
11
 Болонья 19 6 5 8 24-30 23
12
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
13
 Монца 19 6 4 9 23-28 22
14
 Лечче 19 4 8 7 18-22 20
15
 Салернитана 19 4 6 9 23-37 18
16
 Специя 19 4 6 9 17-30 18
17
 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
18
 Верона 19 3 3 13 17-31 12
19
 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
20
 Кремонезе 19 0 8 11 14-33 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.01 20:30
Болонья – Специя
 - : -
27.01 22:45
Лечче – Салернитана
 - : -
28.01 17:00
Эмполи – Торино
 - : -
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 - : -
28.01 22:45
Аталанта – Сампдория
 - : -
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 - : -
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 - : -
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 - : -
29.01 22:45
Наполи – Рома
 - : -
30.01 22:45
Удинезе – Верона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 13
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 11
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 9 1 3
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 17 1 1
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 11 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости