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Сегодня, 14:45

«Сампдория» не заинтересована в трансфере Николсона

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Сампдории» Даниэле Фаджиано в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость об интересе клуба к нападающему «Спартака» Шамара Николсону.

«Нет, мы не интересуемся Николсоном», — сказал Фаджиано «СЭ».

Ранее издание Tutto Salernitano сообщило об интересе «Салернитаны», «Кремонезе» и «Сампдории» к ямайскому нападающему «Спартака».

Николсон перешел в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». В сезоне-2022/23 25-летний ямаец забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 18 матчах за красно-белых во всех турнирах.

ФК Сампдория
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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 Специя 19 4 6 9 17-30 18
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 Сассуоло 19 4 5 10 18-29 17
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 Сампдория 19 2 3 14 8-32 9
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 - : -
27.01 22:45
Лечче – Салернитана
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Эмполи – Торино
 - : -
28.01 20:00
Кремонезе – Интер
 - : -
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Аталанта – Сампдория
 - : -
29.01 14:30
Милан – Сассуоло
 - : -
29.01 17:00
Ювентус – Монца
 - : -
29.01 20:00
Лацио – Фиорентина
 - : -
29.01 22:45
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Виктор Осимхен

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Адемола Лукман

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Мбала Нзола

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Специя

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П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

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Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 9 1 3
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