«Эвертон» может подписать нападающего «Болоньи» Арнаутовича

Нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович может продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает The Telegraph.

По информации издания, английский клуб рассматривает варианты срочного усиления команды, чтобы избежать вылета из АПЛ.

«Эвертон» занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков за 20 матчей.

Действующее соглашение 33-летнего австрийца с «Болоньей» рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне он сыграл за итальянскую команду 16 матчей, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.