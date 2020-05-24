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Игроки «Милана» сдали отрицательные тесты на коронавирус, в понедельник команда начнет групповые тренировки

11:22
Футболисты &quot;Милана&quot; на тренировке. Фото AC Milan
Футболисты &quot;Милана&quot; на тренировке. Фото AC Milan
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«Милан» возобновит групповые тренировки с понедельника, 25 мая, сообщает ANSA.

По информации источника, все футболисты, кроме полузащитника Франка Кессье, находящегося на самоизоляции после возвращения в Италию, сдали отрицательные тесты на коронавирус. Со следующей недели команда сможет приступить к групповым тренировкам на клубной базе.

Чемпионат Италии-2019/20 приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент паузы «Милан» занимает 7-е место в турнирной таблице с 36 очками в активе.

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