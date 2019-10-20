Игрок «Сампдории» подвергся расистским оскорблениям в матче с «Ромой»

Полузащитник «Сампдории» Роналду Виейра подвергся оскорблениям на расовой почве в матче чемпионата Италии против «Ромы» (0:0), сообщает AP. На поведение фанатов обратил внимание арбитр Фабио Мареска в конце первого тайма, но официальных объявлений по стадиону сделано не было.

После игры «Рома» в Twitter принесла извинения за поведение фанатов и заявила, что непримиримо относится к проявлениям расизма. Также в клубе заверили, что выявят и накажут нарушителей.

Это уже не первый инцидент расистского поведения фанатов в этом сезоне. Ранее на расовой почве оскорбляли Ромелу Лукаку, Франк Кесси и Далберт Энрике.