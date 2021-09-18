Игрок «Фиорентины» попал в больницу после столкновении со штангой в матче с «Дженоа»

Полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли был доставлен в больницу для прохождения обследования после столкновения со штангой в матче 4-го тура серии А с «Дженоа» (2:1), сообщает Football Italia.

В первом тайме Кастровилли врезался в штангу грудью. Футболиста заменили на 26-й минуте. Гаэтано отвезли в больницу в Генуе для дальнейших анализов и рентгена.

«Это был удар по грудной клетке, и мы надеемся, что никаких последствий не будет», — сказал главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно.