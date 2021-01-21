IFFHS признала итальянскую серию А лучшей лигой 2020 года

Международная Федерация футбольной истории и статистики составила список лучших лиг 2020 года, итальянская серия А возглавила топ.

Набрав 1026 очков, серия А опередила АПЛ, которая с 1003 очками заняла второе место. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Чемпионат Италии — 1026

2. Чемпионат Англии — 1003

3. Чемпионат Бразилии- 964

4. Чемпионат Испании- 954

5. Чемпионат Германии — 864

6. Чемпионат Португалии — 721

7. Чемпионат Франции — 661

8. Чемпионат Парагвая — 610,5

9. Чемпионат Аргентины — 603

10. Чемпионат Эквадора — 579,5

Украинская премьер-лига заняла 21-е место, российская премьер-лига расположилась на 26-й позиции.

В предыдущем году топ возглавила АПЛ, а чемпионат Италии был четвертым.