IFFHS признала итальянскую серию А лучшей лигой 2020 года
17:57
Международная Федерация футбольной истории и статистики составила список лучших лиг 2020 года, итальянская серия А возглавила топ.
Набрав 1026 очков, серия А опередила АПЛ, которая с 1003 очками заняла второе место. Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Чемпионат Италии — 1026
2. Чемпионат Англии — 1003
3. Чемпионат Бразилии- 964
4. Чемпионат Испании- 954
5. Чемпионат Германии — 864
6. Чемпионат Португалии — 721
7. Чемпионат Франции — 661
8. Чемпионат Парагвая — 610,5
9. Чемпионат Аргентины — 603
10. Чемпионат Эквадора — 579,5
Украинская премьер-лига заняла 21-е место, российская премьер-лига расположилась на 26-й позиции.
В предыдущем году топ возглавила АПЛ, а чемпионат Италии был четвертым.
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