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Сегодня, 02:24

Ибрагимович заявил, что может остаться жить в Милане после завершения карьеры

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович допустил, что может остаться жить в Милане после завершения карьеры футболиста.

«Я люблю Милан, чувствую себя счастливым в этом городе. Это мой второй дом. Я могу остаться здесь жить после того, как перестану играть», — сказал в интервью Rai1 Ибрагимович.

41-летний швед в данный момент восстанавливается от травмы колена. Он выступал за «Милан» с августа 2010 года по июль 2012 года, а затем перешел в «ПСЖ». В январе 2020 года он вернулся в итальянский клуб.

Также Ибрагимович с августа 2006 года по июль 2009 года выступал за другую команду из Милана — «Интер».

Златан Ибрагимович
Футбол
ФК Милан
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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
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 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
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 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
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 - : -
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Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
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Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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Кремонезе – Ювентус
 - : -
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Фиорентина – Монца
 - : -
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