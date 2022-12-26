«Ювентус» претендует на полузащитника «Лестера» Тилеманса

«Ювентус» интересуется полузащитником «Лестера» Юри Тилемансом, сообщает Calciomercatoweb.

Итальянский клуб рассчитывает подписать 25-летнего бельгийца летом 2023 года на правах свободного агента. Руководство туринской команды видит в футболисте замену Адриену Рабьо, с которым не собираются продлевать контракт.

В сезоне-2022/23 Тилеманс забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу в 18 матчах за «Лестер». Контракт хавбека с английским клубом действует до конца июня 2023 года, с января он сможет вести переговоры с другими командами.