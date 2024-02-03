Ибрагимович является одним из инициаторов приглашения Конте в «Милан»

Старший советник владельца «Милана» Златан Ибрагимович хочет, чтобы новым главным тренером команды стал Антонио Конте, сообщает La Reppublica.

По информации источника, 42-летний швед является одним из инициаторов приглашения экс-тренера «Интера» и «Ювентуса». Кроме того, отмечается, что роль Ибрагимовича в «Милане» становится все более важной с момента его назначения на пост советника в декабре.

Последним местом работы Конте был «Тоттенхэм», который 54-летний итальянец покинул в марте прошлого года. Ранее он работал с «Интером», «Челси», сборной Италии, «Ювентусом», «Сиеной», «Аталантой», «Бари» и «Ареццо».

«Милан» с 2019 года возглавляет Стефано Пиоли. После 22 туров команда с 46 очками занимает третье место в серии А.