Зелиньски подпишет с «Интером» 4-летний контракт с зарплатой 5 миллионов евро в год

Стали известны детали контракта полузащитника Петра Зелиньски после перехода в «Интер» из «Наполи» на правах свободного агента.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 29-летний поляк подпишет с миланским клубом 4-летний контракт с зарплатой 4,5 миллиона евро после уплаты налогов. Еще 500 тысяч предусмотрены в качестве бонусов.

Ранее стало известно, что «Наполи» исключил игрока из заявки клуба в плей-офф Лиги чемпионов.

В этом сезоне Зелиньски провел за клуб 26 матчей, забил 3 гола и отдал 3 передачи.