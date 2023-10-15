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Ибрагимович — о Балотелли: «У него было так много возможностей изменить свое будущее, но он упустил все»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал карьеру форварда «Адана Демирспор» Марио Балотелли.

«Балотелли? У него было так много возможностей воспользоваться своим талантом и изменить свое будущее. Он никогда этого не делал, это правда. Есть так много тех, кто хочет иметь хотя бы один шанс, а он упустил все возможности, которые у него были», — сказал Ибрагимович La Gazzetta dello Sport.

33-летний итальянец в сентябре вернулся в «Адана Демирспор» из швейцарского «Сьона». Он забил два мяча в двух матчах турецкой Суперлиги.

Ранее Балотелли выступал за «Монцу», «Брешию», «Ниццу», «Марсель», «Ливерпуль», «Милан», «Манчестер Сити» и «Интер». На его счету 14 голов в 36 матчах за сборную Италии.

Златан Ибрагимович
Марио Балотелли
Футбол
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Первый тренер Миранчука считает, что талант игрока недооценивают в Италии
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
19
 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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