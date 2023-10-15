Ибрагимович — о ставках Тонали: «Если у него игровая зависимость, вы должны помочь ему»

Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался о скандале с экс-одноклубником Сандро Тонали, которого обвиняют в ставках на футбол.

«Я мало знаю об этой истории, никогда ничего от него не слышал, никогда не чувствовал, что ему плохо. Если он болен лудоманией (игровая зависимость — прим.), вы должны помочь ему, потому что это как наркотик. Я тоже играл в казино, но, конечно, если кто-то делает ставки на футбол, это другая история», — цитирует Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

12 октября стало известно, что Тонали и его партнеру по сборной Италии Николо Дзаньоло могут предъявить обвинения в нелегальных ставках на футбол. В итальянских СМИ сообщили, что Тонали планирует лечиться от игровой зависимости.