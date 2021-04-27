Ибрагимович вернулся в общую группу и может сыграть с «Беневенто»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернулся в общую группу после полученного повреждения, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Швед провел тренировку вместе с первой командой «россонери». Его состояние улучшилось, и он провел тренировочную сессию с партнерами.

Форвард пропустил три последних матча миланского клубе в серии А.

39-летний Ибрагимович сможет помочь своей команде уже в ближайшие выходным в матче против «Беневенто».