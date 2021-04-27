Киевское «Динамо» претендует на Буффона
16:37
Киевское «Динамо» интересуется голкипером «Ювентуса» Джанлуиджи Буффоном, информирует Tuttosport.
По данным источника, в 43-летнем игроке также заинтересованы «Олимпиакос», «Айнтрахт», «Спортинг» и «Галатасарай». Футболист сам сможет выбрать клуб, в котором продолжит карьеру.
Буффон выступает в «Ювентусе» с лета 2001 года. Также сообщалось, что он может продолжить карьеру в «Аталанте».
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