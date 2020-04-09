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Ибрагимович тренировался с «Хаммарбю». Он является совладельцем клуба

15:51
Ибрагимович тренировался с «Хаммарбю». Фото twitter.com/Hammarbyfotboll.
Ибрагимович тренировался с «Хаммарбю». Фото twitter.com/Hammarbyfotboll.
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович провел тренировку вместе с командой «Хаммарбю», сообщает Twitter шведского клуба.

Сейчас Ибрагимович находится в Швеции вместе со своей семьей. Он может продолжить поддерживать форму с «Хаммарбю».

Отметим, что ему принадлежат 25 процентов акций клуба.

Контракт 38-летнего шведа с «Миланом» истекает летом. На данный момент сезон серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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