Ибрагимович тренировался с «Хаммарбю». Он является совладельцем клуба

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович провел тренировку вместе с командой «Хаммарбю», сообщает Twitter шведского клуба.

Сейчас Ибрагимович находится в Швеции вместе со своей семьей. Он может продолжить поддерживать форму с «Хаммарбю».

Отметим, что ему принадлежат 25 процентов акций клуба.

Контракт 38-летнего шведа с «Миланом» истекает летом. На данный момент сезон серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса.