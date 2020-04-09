Ибрагимович тренировался с «Хаммарбю». Он является совладельцем клуба
15:51
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович провел тренировку вместе с командой «Хаммарбю», сообщает Twitter шведского клуба.
Сейчас Ибрагимович находится в Швеции вместе со своей семьей. Он может продолжить поддерживать форму с «Хаммарбю».
Fint bes?k p? den frivilliga tr?ningen i dag: https://t.co/nq9OCF7rDQ#Bajen pic.twitter.com/9OUa9zGr5S— Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) April 9, 2020
Отметим, что ему принадлежат 25 процентов акций клуба.
Контракт 38-летнего шведа с «Миланом» истекает летом. На данный момент сезон серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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