Ибрагимович снимется в новом фильме об Астериксе и Обеликсе

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович снимется в кино, сообщает L'Equipe.

По информации источника, 39-летний шведский нападающий исполнит римского легионера Антивируса в фильме «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь», премьера которого запланирована на 2022 год.

Сам Ибрагимович выложил в Instagram изображение с именем своего персонажа.

Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года. 31 августа он продлил контракт до конца нынешнего сезона. Форвард провел в нем 24 матча, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.