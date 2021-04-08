Ибрагимович снимется в новом фильме об Астериксе и Обеликсе
18:32
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович снимется в кино, сообщает L'Equipe.
По информации источника, 39-летний шведский нападающий исполнит римского легионера Антивируса в фильме «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь», премьера которого запланирована на 2022 год.
Сам Ибрагимович выложил в Instagram изображение с именем своего персонажа.
Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года. 31 августа он продлил контракт до конца нынешнего сезона. Форвард провел в нем 24 матча, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...