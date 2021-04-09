Бывший защитник «Спартака» может перейти в «Интер»
08:33
Защитник «Наполи» Никола Максимович может перейти в «Интер», сообщает Calciomercato.
По информации источника, «нерадзурри» рассматривают 29-летнего серба в качестве потенциальной замены Андрея Раннокьи, который может покинуть команду на правах свободного агента по окончании нынешнего сезона.
В сезоне-2020/21 Максимович провел 27 матчей за «Наполи» и не отличился результативными действиями. 31 марта сообщалось, что футболист не планирует продлевать контракт с нынешним клубом, который действует до конца июня 2021 года.
С января по июнь 2018 года Максимович выступал за «Спартак» на правах аренды.
Дополнительная информация:
https://www.calciomercato.com/news/i-destini-incrociati-di-ranocchia-e-maksimovic-fra-inter-e-lazio-74065
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