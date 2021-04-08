Пирло: «Я совершил много ошибок в «Ювентусе», но я повторил бы их снова»
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло дал оценку предварительным результатам команды в своем дебютном сезоне в качестве наставника.
«Я совершил много ошибок в «Ювентусе», но я повторил бы их снова, если бы мне дали шанс начать все заново. Это мой первый сезон, мне нужен этот опыт для настоящего и будущего. Сезон сложный не только для меня, но и для других тренеров. Все ошибаются, включая меня, но я умею учиться на ошибках и не повторять их в будущем. Наша задача — закончить сезон в топ-4 чемпионата, а потом готовиться к финалу Кубка Италии.
41-летний Пирло возглавил «Ювентус» 8 августа 2020 года. После 29 туров чемпионата Италии-2020/21 команда под его руководством занимает третье место с 59 очками, отставая от лидирующего «Интера» на 12 очков. 19 мая «Ювентус» сыграет в финале Кубка Италии с «Аталантой».
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/i-made-many-mistakes-but-id-make-them-all-again-pirlo/4b97lyqwanfp1rt8g5sr7povr
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