Ибрагимович рассчитывает сыграть против «Вероны»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович восстановился после травмы и тренируется без ограничений. Он рассчитывает принять участие в матче 8-го тура чемпионата Италии против «Вероны», сообщает Milan News.

Встреча состоится в 16 октября и пройдет в Милане.

В этом сезоне 40-летний швед провел только 1 матч в серии А, в котором, правда, сумел забить гол.