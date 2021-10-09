Малиновский о Миранчуке: «Он — хороший и скромный парень, но в Италии поначалу трудно всем»
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о своем одноклубнике, россиянине Алексее Миранчуке.
«Миранчук — хороший парень, очень скромный. Вся команда поддерживает его. Поначалу в Италии всем сложно, особенно в «Аталанте». Здесь есть 15-16 футболистов, которые могут играть на высоком уровне. Остальное может рассказать только тренер», — цитирует TuttoAtalanta со ссылкой на L'Eco di Bergamo Малиновского.
Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 25-летний россиянин принял участие в 5 матчах команды, дважды выйдя в стартовом составе, на счету полузащитника 1 результативная передача.
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Дополнительная информация:
https://www.tuttoatalanta.com/interviste/malinovskyi-difende-miranchuk-non-e-facile-inserirsi-in-serie-a-la-squadra-gli-e-vicino-69083
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