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«Ювентус» может отказаться от выкупа Мораты из-за Влаховича

«Ювентус» может отказаться от выкупа Мораты ради перехода Влаховича
22:23
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«Ювентус» активно интересуется форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем, сообщает Tuttosport.

По данным источника, 21-летний серб отказался продлевать контракт с «фиалками». Соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года. Скорее всего, «Фиорентина» продаст игрока. Сообщалось, что клуб готов отпустить нападающего за 90 миллионов евро.

Также сообщалось, что покупка серба может повлиять на будущее Альваро Мораты в туринском клубе. Испанец был арендован «Ювентусом» у «Атлетико» на 2 сезона с опцией выкупа за 35 миллионов евро летом 2022 года. Есть вероятность, что «Ювентус» откажется от выкупа.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Перерыв

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия
Украина

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15
⚽ Футбол. Отбор Евро-2023 (U21). Группа 3
Россия U21 1
Сев. Ирландия U21 0
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

29%

1.73

Обе забьют - да

24%

2.20

ТБ 2.5

18%

1.57

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Виктория Кравченко все материалы автора

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