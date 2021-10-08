«Ювентус» может отказаться от выкупа Мораты из-за Влаховича
«Ювентус» активно интересуется форвардом «Фиорентины» Душаном Влаховичем, сообщает Tuttosport.
По данным источника, 21-летний серб отказался продлевать контракт с «фиалками». Соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года. Скорее всего, «Фиорентина» продаст игрока. Сообщалось, что клуб готов отпустить нападающего за 90 миллионов евро.
Также сообщалось, что покупка серба может повлиять на будущее Альваро Мораты в туринском клубе. Испанец был арендован «Ювентусом» у «Атлетико» на 2 сезона с опцией выкупа за 35 миллионов евро летом 2022 года. Есть вероятность, что «Ювентус» откажется от выкупа.
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