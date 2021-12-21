Ибрагимович пропустит матч с «Эмполи» из-за травмы колена
20:45
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что нападающий команды Златан Ибрагимович пропустит матч 19-го тура чемпионата Италии с «Эмполи».
«Ибрагимович не сыграет с «Эмполи» из-за травмы колена», — приводит слова тренера официальный сайт миланского клуба.
Встреча «Эмполи» с «Миланом» состоится завтра, 22 декабря. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://www.acmilan.com/en/news/articles/press-conference/2021-12-21/pioli-three-points-to-get-back-on-track
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