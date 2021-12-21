Ибрагимович пропустит матч с «Эмполи» из-за травмы колена

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что нападающий команды Златан Ибрагимович пропустит матч 19-го тура чемпионата Италии с «Эмполи».

«Ибрагимович не сыграет с «Эмполи» из-за травмы колена», — приводит слова тренера официальный сайт миланского клуба.

Встреча «Эмполи» с «Миланом» состоится завтра, 22 декабря. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.