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Ибрагимович пропустит матч с «Эмполи» из-за травмы колена

20:45
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли сообщил, что нападающий команды Златан Ибрагимович пропустит матч 19-го тура чемпионата Италии с «Эмполи».

«Ибрагимович не сыграет с «Эмполи» из-за травмы колена», — приводит слова тренера официальный сайт миланского клуба.

Встреча «Эмполи» с «Миланом» состоится завтра, 22 декабря. Игра начнется в 22.45 по московскому времени.

Италия. Серия А. 19-й тур
22 дек, 22:45. Carlo Castellani (Эмполи)
Эмполи
Милан

Дополнительная информация:

https://www.acmilan.com/en/news/articles/press-conference/2021-12-21/pioli-three-points-to-get-back-on-track

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Карен Саркисян все материалы автора

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