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«Милан» и «Интер» утвердили первоначальный проект нового стадиона

20:12
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«Милан» и «Интер» утвердили первоначальный проект нового стадиона, который станет домашней ареной для команд. Окончательный проект должен быть утвержден ближе к концу 2022 года, сообщает пресс-служба «россонери».

Новый стадион «Милана» и «Интера» должен быть построен в районе Сан-Сиро, а нынешний стадион будет частично снесен после церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года.

Новый стадион должен быть ориентировочно готов к 2027 году.

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Иван Шитик все материалы автора

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