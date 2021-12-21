«Милан» и «Интер» утвердили первоначальный проект нового стадиона
20:12
«Милан» и «Интер» утвердили первоначальный проект нового стадиона, который станет домашней ареной для команд. Окончательный проект должен быть утвержден ближе к концу 2022 года, сообщает пресс-служба «россонери».
Новый стадион «Милана» и «Интера» должен быть построен в районе Сан-Сиро, а нынешний стадион будет частично снесен после церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года.
Новый стадион должен быть ориентировочно готов к 2027 году.
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