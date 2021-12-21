«Милан» и «Интер» утвердили первоначальный проект нового стадиона, который станет домашней ареной для команд. Окончательный проект должен быть утвержден ближе к концу 2022 года, сообщает пресс-служба «россонери».

Official Statement: A new stadium for Milano ?? https://t.co/nzRd89RR3O



Comunicato Ufficiale: Un Nuovo Stadio per Milano ?? https://t.co/LHcmphv4tL#SempreMilan pic.twitter.com/CAUL8NVGp3 — AC Milan (@acmilan) December 21, 2021

Новый стадион «Милана» и «Интера» должен быть построен в районе Сан-Сиро, а нынешний стадион будет частично снесен после церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года.

Новый стадион должен быть ориентировочно готов к 2027 году.