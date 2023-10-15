Балотелли ответил на критику со стороны Ибрагимовича, выложив фото с кубком Лиги чемпионов

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли ответил на критику со стороны экс-игрока «Милана» Златана Ибрагимовича.

15 октября Ибрагимович в интервью La Gazzetta dello Sport заявил, что Балотелли упустил все шансы воспользоваться своим талантом.

В ответ 33-летний итальянец выложил в соцсетях фотографию с кубком Лиги чемпионов и тегнул аккаунт Ибрагимовича.

Балотелли выиграл главный еврокубковый трофей в сезоне-2009/10, когда выступал за «Интер». Ибрагимович ни разу в карьере не становился победителем Лиги чемпионов.