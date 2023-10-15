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Балотелли ответил на критику со стороны Ибрагимовича, выложив фото с кубком Лиги чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Марио Балотелли.
Фото Reuters

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли ответил на критику со стороны экс-игрока «Милана» Златана Ибрагимовича.

15 октября Ибрагимович в интервью La Gazzetta dello Sport заявил, что Балотелли упустил все шансы воспользоваться своим талантом.

В ответ 33-летний итальянец выложил в соцсетях фотографию с кубком Лиги чемпионов и тегнул аккаунт Ибрагимовича.

Балотелли выиграл главный еврокубковый трофей в сезоне-2009/10, когда выступал за «Интер». Ибрагимович ни разу в карьере не становился победителем Лиги чемпионов.

Златан Ибрагимович
Марио Балотелли
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
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 И В Н П +/- О
1
 Милан 8 7 0 1 16-8 21
2
 Интер 8 6 1 1 21-5 19
3
 Ювентус 8 5 2 1 14-6 17
4
 Фиорентина 8 5 2 1 18-11 17
5
 Наполи 8 4 2 2 17-9 14
6
 Аталанта 8 4 1 3 13-8 13
7
 Монца 8 3 3 2 8-7 12
8
 Лечче 8 3 3 2 9-10 12
9
 Фрозиноне 8 3 3 2 11-11 12
10
 Рома 8 3 2 3 19-12 11
11
 Болонья 8 2 5 1 8-6 11
12
 Сассуоло 8 3 1 4 12-14 10
13
 Лацио 8 3 1 4 10-12 10
14
 Торино 8 2 3 3 6-9 9
15
 Дженоа 8 2 2 4 10-12 8
16
 Верона 8 2 2 4 5-8 8
17
 Удинезе 8 0 5 3 4-12 5
18
 Эмполи 8 1 1 6 1-16 4
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 Салернитана 8 0 3 5 4-17 3
20
 Кальяри 8 0 2 6 3-16 2
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