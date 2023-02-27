Ибрагимович: «Наполи» поймал свою волну"

Ибрагимович прокомментировал игру «Наполи» в этом сезоне серии А

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением об игре «Наполи» в этом сезоне.

«Наполи» хорош, в этом нет секрета. Команда поймала свою волну. Не только Кварацхелия, о котором вы спрашиваете, а вся команда. И тренер также. Все в этом году складывается в их пользу", — цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it.