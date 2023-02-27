«Милан» обыграл «Аталанту» и догнал «Интер» в турнирной таблице

«Милан» в матче 24-го тура чемпионата Италии обыграл «Аталанту» со счетом 2:0.

Отличились Хуан Муссо, забивший в свои ворота, и Жуниор Мессиас.

После этого матча «Милан» с 47 очками занимает третье место в турнирной таблице, столько же очков у идущего на второй строчке «Интера». «Аталанта» с 41 очком — на шестой строчке.