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Ибрагимович об оскорблениях: «Чем больше они орут, тем живее я себя чувствую»

Ибрагимович высказался об оскорблениях болельщиков «Ромы»
10:23
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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался об оскорблениях болельщиков «Ромы» (2:1) в матче 11-го тура серии А.

«Что касается оскорблений со стороны болельщиков «Ромы», мне это необходимо. Чем больше они орут, тем живее я себя чувствую. Появляется адреналин», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.

В этой встрече футболист оформил дубль.

Отметим, 40-летний швед забил 400-й мяч в чемпионатах разных стран. Ранее он выступал также в чемпионатах Швеции, Нидерландов, Испании, Франции, Англии.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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