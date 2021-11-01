Ибрагимович об оскорблениях: «Чем больше они орут, тем живее я себя чувствую»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался об оскорблениях болельщиков «Ромы» (2:1) в матче 11-го тура серии А.

«Что касается оскорблений со стороны болельщиков «Ромы», мне это необходимо. Чем больше они орут, тем живее я себя чувствую. Появляется адреналин», — цитирует Ибрагимовича Football Italia.

В этой встрече футболист оформил дубль.