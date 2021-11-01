Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Милан» отказался от покупки Иско

«Милан» не будет покупать Иско
07:18
Теги:

«Милан» решил не покупать полузащитника «Реала» Иско, сообщает Calciomercato.

По данным источника, руководство итальянского клуба хотело купить игрока уже этой зимой. Однако в «Милане» решили, что хавбек не сможет усилить команду.

Контракт футболиста с «Реалом» истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость — 18 миллионов евро. Сообщалось, что игроком также активно интересуется «Эвертон».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Экс-капитан сборной Франции расстреливал людей. Главный злодей в истории футбола
Россиянка назвала вероятную причину отравления в отеле Хургады
0