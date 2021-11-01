«Милан» отказался от покупки Иско

«Милан» решил не покупать полузащитника «Реала» Иско, сообщает Calciomercato.

По данным источника, руководство итальянского клуба хотело купить игрока уже этой зимой. Однако в «Милане» решили, что хавбек не сможет усилить команду.

Контракт футболиста с «Реалом» истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость — 18 миллионов евро. Сообщалось, что игроком также активно интересуется «Эвертон».