«Милан» отказался от покупки Иско
«Милан» не будет покупать Иско
07:18
«Милан» решил не покупать полузащитника «Реала» Иско, сообщает Calciomercato.
По данным источника, руководство итальянского клуба хотело купить игрока уже этой зимой. Однако в «Милане» решили, что хавбек не сможет усилить команду.
Контракт футболиста с «Реалом» истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость — 18 миллионов евро. Сообщалось, что игроком также активно интересуется «Эвертон».
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