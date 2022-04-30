Ибрагимович гордится, что выступал в MLS

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что гордится временем, проведенным в MLS. Он выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 по 2019 год.

«Я очень горжусь тем, что играл в MLS. Я был слишком хорош для этого чемпионата и доказал это. Возможно, однажды я вернусь», — цитирует ESPN Ибрагимовича.

За «Гэлакси» Ибрагимович сыграл 58 матчей, забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.