«Напомнить, что такое настоящий футбол». Ибрагимович не исключил возможности возвращения в МЛС

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович не исключил возможности возвращения в МЛС.

«Может, однажды я вернусь в МЛС, чтобы показать им, как это делается. Чтобы напомнить, что такое настоящий футбол.

Возможно, я вернусь туда, и у меня будет свой собственный клуб, кто знает", — цитирует Ибрагимовича ESPN.

Ибрагимович играл за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 по 2019 год. Всего он провел за команду 58 матчей, в которых забил 53 гола и отдал 15 результативных передач.

В этом году Ибрагимовичу исполнится 41 год. Его контракт с «Миланом» истекает предстоящим летом.