Лофтус-Чик: «Пиоли считает, что я должен доминировать физически на поле»

Полузащитник Рубен Лофтус-Чик рассказал об отношениях с главным тренером «Милана» Стефано Пиоли.

«Он всегда обеспечивает мне должный фидбэк, к тому же, старается делать это на английском языке, над которым работает. Тренер думает, что я должен доминировать с физической точки зрения на поле», — цитирует слова Лофтус-Чика pianetamilan.it.