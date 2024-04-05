Влахович рассказал о главной мечте в футболе

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович назвал свою главную мечту в футболе.

«Лигу чемпионов хочет выиграть каждый футболист. Я тоже об этом мечтаю. В будущем я отдам все силы ради того, чтобы взять этот трофей», — цитирует Влаховича официальный сайт Серии А.

В этом сезоне Влахович провел 28 матчей во всех турнирах, забив 16 голом и сделав три результативные передачи.

«Ювентус» располагается на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии, набрав 59 очков в 30 матчах.