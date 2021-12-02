Хавбек «Лилля» Иконе в январе станет игроком «Фиорентины»
20:26
Полузащитник «Лилля» Жонатан Иконе в ближайшее время может стать игроком «Фиорентины», сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.
По данным источника, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии. Итальянцы готовы заплатить за 23-летнего игрока 15 миллионов евро. В контракте также будет прописан процент со следующей продажи хавбека. Француз присоединится к «фиалкам» в январе.
В этом сезоне Иконе забил один гол в 16 матчах лиги 1. Его трансферная стоимость — 25 миллионов евро.
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