Хавбек «Лилля» Иконе в январе станет игроком «Фиорентины»

Полузащитник «Лилля» Жонатан Иконе в ближайшее время может стать игроком «Фиорентины», сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии. Итальянцы готовы заплатить за 23-летнего игрока 15 миллионов евро. В контракте также будет прописан процент со следующей продажи хавбека. Француз присоединится к «фиалкам» в январе.

В этом сезоне Иконе забил один гол в 16 матчах лиги 1. Его трансферная стоимость — 25 миллионов евро.