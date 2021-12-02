Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Хавбек «Лилля» Иконе в январе станет игроком «Фиорентины»

20:26
Теги:

Полузащитник «Лилля» Жонатан Иконе в ближайшее время может стать игроком «Фиорентины», сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, переговоры между клубами находятся на завершающей стадии. Итальянцы готовы заплатить за 23-летнего игрока 15 миллионов евро. В контракте также будет прописан процент со следующей продажи хавбека. Француз присоединится к «фиалкам» в январе.

В этом сезоне Иконе забил один гол в 16 матчах лиги 1. Его трансферная стоимость — 25 миллионов евро.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Пьяный болван без гордости». Что сгубило карьеру великого Пола Гаскойна
Жириновский устроил скандал в Госдуме
0