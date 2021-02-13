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«Болонья» и «Беневенто» не выявили победителя

00:42
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«Болонья» сыграл вничью с «Беневенто» в матче 22-го тура чемпионата Италии (1:1). Нападающий Никола Сансоне на 1-й минуте вывел красно-синих вперед. Полузащитник Бенито Виола после перерыва сравнял счет.

«Болонья» идет на 13-м месте в турнирной таблице, а «Беневенто» — на 14-м.

Чемпионат Италии

Серия А

22-й тур

«Болонья» — «Беневенто» — 1:1 (1:0)

Голы: Сансоне, 1 (1:0). Виола, 60 (1:1).

«Болонья»: Скорупски, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Сумаоро, Томиясу, Сориано, Схаутен (Паласио, 81), Домингес (Поли, 54), Сансоне (Виньято, 71), Барроу, Сков Ольсен (Орсолини, 71).

«Беневенто»: Монтипо, Туя (Кальдирола, 81), Глик, Барба (Фулон, 76), Депаоли, Хетемай (Дабо, 82), Виола, Скьяттарелла, Яго Фальке (Сау, 71), Капрари (Инсинье, 71), Лападула.

Предупреждения: Домингес, 3. Сориано, 64. Скьяттарелла, 64. Виньято, 84. Монтипо, 90+5.

Судья: Герсини.

12 февраля. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

Болонья — Беневенто

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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