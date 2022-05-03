Ханданович согласился на понижение зарплаты ради нового контракта с «Интером»

Вратарь «Интера» Самир Ханданович в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.

Ханданович заключит контракт еще на год, но он был вынужден согласиться на снижение зарплаты. Его оклад уменьшится с 4,2 миллиона евро до 3 миллионов, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

37-летний словенец выступает за «Интер» с июля 2012 года. В сезоне-2021/22 голкипер провел за команду 45 матчей и пропустил 34 гола, отыграв 20 встреч на ноль.

Нынешний контракт Хандановича действует до конца июня 2022 года.