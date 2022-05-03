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Сегодня, 17:32

Исполняющим обязанности главного тренера «Кальяри» назначен Агостини

Стало известно имя нового главного тренера «Кальяри»
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«Кальяри» расстался с главным тренером Вальтером Маццарри, сообщается на официальном сайте клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алессандро Агостини. 42-летний экс-футболист провел в составе клуба 298 матчей. В прошлом сезоне Агостини тренировал юношескую команду «Кальяри».

В последних восьми матчах серии А «Кальяри» потерпел семь поражений.

В турнирной таблице чемпионата Италии клуб занимает 17-е место и на три очка опережает «Салернитану», которая идет на 18-м месте.

В следующем туре команды встретятся между собой. Матч «Салернитана» — «Кальяри» состоится 8 мая.

ФК Кальяри
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1
 Милан 35 23 8 4 61-30 77
2
 Интер 35 22 9 4 74-29 75
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Рома 35 17 8 10 55-40 59
6
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
7
 Фиорентина 35 17 5 13 54-47 56
8
 Аталанта 35 15 11 9 62-44 56
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Торино 35 12 11 12 45-37 47
11
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
12
 Удинезе 35 10 13 12 54-54 43
13
 Болонья 35 11 10 14 39-48 43
14
 Эмполи 35 9 10 16 46-65 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Салернитана 34 6 8 20 29-71 25
19
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
20
 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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38 тур
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
27.04 19:00
Фиорентина – Удинезе
 0 : 4
27.04 21:15
Аталанта – Торино
 4 : 4
27.04 21:15
Болонья – Интер
 2 : 1
5.05 19:00
Салернитана – Венеция
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 17
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 26 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 26 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 29 1 7
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