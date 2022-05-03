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«Ювентус» претендует на защитника «Ромы» Кристанте

Иван Шитик
Корреспондент
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«Ювентус» следит за ситуацией с защитником «Ромы» Брайаном Кристанте. Игрок пока не продлил контракт с римским клубом, и переговоры продвигаются очень тяжело, сообщает Tuttosport.

Римский клуб склоняется к тому, чтобы продать 27-летнего игрока в летнее трансферное окно. Тогда «Юве» буде основным претендентом на Кристанте.

Действующий контракт защитника с римлянами рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Кристанте провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

ФК Рома
ФК Ювентус
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 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
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 Рома 35 17 8 10 55-40 59
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 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
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 Салернитана 34 6 8 20 29-71 25
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 1 : 2
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 1 : 1
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Ювентус – Наполи
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Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

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 26 2 5
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