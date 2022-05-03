«Ювентус» претендует на защитника «Ромы» Кристанте

«Ювентус» следит за ситуацией с защитником «Ромы» Брайаном Кристанте. Игрок пока не продлил контракт с римским клубом, и переговоры продвигаются очень тяжело, сообщает Tuttosport.

Римский клуб склоняется к тому, чтобы продать 27-летнего игрока в летнее трансферное окно. Тогда «Юве» буде основным претендентом на Кристанте.

Действующий контракт защитника с римлянами рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Кристанте провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.