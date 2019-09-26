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Ханданович подпишет новый контракт с «Интером»

21:13
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Голкипер «Интера» Самир Ханданович продлит контракт с клубом. Новое соглашение будет рассчитано до 2022 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нынешнее соглашение с 35-летним словенцем истекает летом 2021 года. За миланцев Ханданович выступает с лета 2012-го. В составе «Интера» голкипер провел 300 матчей, в которых пропустил 319 голов, а в 110 встречах отыграл на ноль.

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